السبت 20 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس ريال مدريد يحسم الجدل… مبابي لن يوقّع!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 12:40 مساءً
كيليان مبابي

كيليان مبابي

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حدا للشكوك المحيطة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية هذا الموسم.

ولم يعلن اللاعب الفرنسي حتى الان تجديد عقده مع باريس، أو الانتقال إلى ريال مدريد في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس في الليجا، أمس الجمعة، ليبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينجي.

وقد زعمت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن مبابي قرر تجديد عقده مع سان جيرمان، بعدما عرض عليه الأخير العديد من المميزات المغرية، على مستوى الأموال والصلاحيات في “حديقة الأمراء”.

وصرحت والدة مبابي مؤخرا، بأن عرضي سان جيرمان وريال مدريد متطابقان فيما يخص الأموال، موضحة أن نجلها سيتخذ القرار بنفسه.

    المزيد من منوعات

    رحلة في الطبيعة تنتهي بكارثة.. فقد عينيه بلحظة
    قطط- تعبيرية
    إليكم أهم 8 حيل لإبعاد القطط عن حديقة المنزل
    فريق ريال مدريد
    ريال مدريد يستعد للقاء ليفربول بتعادل ختامي على أرضه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ظاهرة غير مشروعة تلحق ضررًا بسائقي السيارات العمومية.. ماذا في التفاصيل؟
    صورة مجهرية للحيوانات المنوية
    تحذير للرجال.. هذه الأعراض تدل على ضعف الحيوانات المنوية!
    الدولار
    تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!