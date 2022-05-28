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رئيس ريال مدريد يكرّر عادته قبل نهائي الأبطال

28 - مايو - 2022
فلورنتينو بيريز

فلورنتينو بيريز

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كرر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عادته قبل المباريات المهمة للفريق الملكي على مدار الموسم.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن بيريز زار الفريق في فندق الإقامة، وحرص على لقاء اللاعبين والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ونقل لهم دعمه.

وجاء ذلك قبل المباراة المهمة للفريق أمام ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، على ستاد دو فرانس في باريس.

ويبحث ريال مدريد عن اللقب الرابع عشر في دوري الأبطال، لتعزيز صدارته للأندية الأكثر تتويجا، بينما يريد ليفربول الوصول للكأس السابعة ومعادلة ميلان في الوصافة.

وتعد مباراة اليوم تكرارا لنهائي 2018 الذي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول 3-1، وحصد لقب دوري الأبطال للمرة 13.

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