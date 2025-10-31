رئيس "ناسا" يرد على كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حقيقة مؤكدة

ردّ القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووزير النقل الأميركي شون دافي على تصريحات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي شككت في صحة الهبوط على القمر عام 1969، ووصفت مهمة “أبولو 11” بأنها “مزيفة”.

وقال دافي في منشور على منصة “إكس”: “نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل… ست مرات”، مؤكداً أن الولايات المتحدة نفذت بين عامي 1969 و1972 ست بعثات ناجحة هبط خلالها 12 رائد فضاء على سطح القمر.

وجاء رده بعد أن قالت كارداشيان في برنامجها “ذا كارداشيانز” إنها تعتقد أن الهبوط كان مفبركاً، مشيرة إلى مقاطع لرائد الفضاء باز ألدرين زعمت أنه يشكك فيها بالمهمة.

لكن ألدرين، وهو ثاني إنسان يطأ سطح القمر بعد نيل أرمسترونغ، لم ينفِ الحدث يوماً، فيما تم تفنيد نظريات المؤامرة حول “تزوير الهبوط” منذ عقود.

وأكد دافي أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال البشر مجدداً إلى القمر ضمن برنامج “أرتميس”، مضيفاً: “لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي، وسنفوز في هذا أيضاً”.

ويُشار إلى أن ألدرين، البالغ 95 عاماً، هو آخر من بقي على قيد الحياة من طاقم مهمة “أبولو 11” التاريخية.