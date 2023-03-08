رابطة الدوري الألماني تريد إلغاء اعفاءات قاعدة الملكية

تقدمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بطلب، الأربعاء، إلى هيئة المنافسة المستقلة بالبلاد يهدف إلى إحكام قبضتها على ملكية الأندية واستبعاد سيطرة كبار المستثمرين.

وتمنع لوائح الملكية الحالية المستثمرين من السيطرة على أغلبية حقوق التصويت في أندية الدوري الألماني بموجب قانون “50+1” باستثناء فولفسبورج وهوفنهايم وباير ليفركوزن.

لكن الاقتراح المقدم إلى هيئة المنافسة المستقلة في ألمانيا يتوقع عدم منح أي اعفاءات خاصة أخرى من هذا القبيل، ووفقا لاتفاقية رابطة الدوري يهدف إلى تشديد اليقين القانوني والامتثال لإطار الملكية الحالي.

ولم توضح الرابطة موعد اتخاذ القرار.

وأضافت الرابطة في بيان “تم تقديم الطلب إلى هيئة المنافسة المستقلة، وبين العديد من أمور أخرى لن تكون هناك اعفاءات في المستقبل من قانون 50+1”.

ووفقا للوائح رابطة الدوري الحالية، لا يمكن للأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى إذا كان المستثمرون التجاريون يملكون أكثر من 49 بالمئة من الأسهم.

وعلى مر التاريخ كانت الأندية الألمانية منظمات غير ربحية تديرها جمعيات عمومية.

وبينما يمكن للأندية في البطولات الكبرى الأخرى في أوروبا تغيير ملكيتها، فإن هذا غير ممكن في ألمانيا بسبب قاعدة 50+1.

وقالت الرابطة إن تلك الأندية المعفاة حاليا ستستمر في اللعب في الدوري لكن سيتعين عليها تلبية بعض المعايير للاحتفاظ بوضعها الخاص.

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن ديتمار هوب، كبير مستثمري هوفنهايم، أنه سيتخلي عن اعفاء ناديه من القانون ويعيد غالبية حقوقه في التصويت إلى النادي دون أي تعويض