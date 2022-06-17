رابطة الليجا: سنطلب إلغاء عقد مبابي مع باريس

دعت رابطة الدوري الإسباني، إلى إلغاء عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وطالبت السلطات الفرنسية بالتحرك والنظر عن قرب على ما ينفقه الفريق الفرنسي.

ووقع مبابي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، ورفض عرضا تقدم به ريال مدريد الذي كان يحاول ضمه طوال العام الماضي.

ولم يتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالتعاقد بشكل رسمي، لكن أفادت تقارير بأن مبابي تلقى مقدم تعاقد كبير بالإضافة لراتب استثنائي.

وأشارت التقارير إلى أن الأرقام تصل إلى 100 مليون يورو كمقدم تعاقد، و50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال المحامي خوان برانكو ممثل رابطة الليجا، في مؤتمر صحفي عقد بفرنسا اليوم الجمعة، إن مسئولي الرابطة مستعدون للذهاب إلى المحكمة لتحدي الأوضاع المالية لباريس.

ونفى سان جيرمان وجود خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، لكن السلطات الإسبانية أعربت عن شكوكها حول شرعية إنفاق النادي الكبير على اللاعبين.

وتريد رابطة الليجا، من رابطة الدوري الفرنسي، إجراء دراسة مفصلة لمعرفة ما إذا كان ينبغي تفعيل عقد مبابي مع الفريق الفرنسي أم لا.

وقال برانكو “سنتقدم بطلب من أجل إلغاء الموافقة على عقد مبابي من وزير الرياضة، لأنه السلطة المشرفة على إدارة الرياضة”.

وأضاف “بعدها، سنستأنف أمام رابطة الدوري الفرنسي للتحرك عبر لجنتها القانونية، من أجل العمل على إعداد تقرير لمراقبة حسابات باريس”.

وأوضح برانكو أن الرابطة مستعدة لاتخاذ إجراءات عبر المحكمة الرقابية في باريس، سعيا لإلغاء عقد مبابي.

وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بعدة شكاوى إلى اليويفا، بشأن باريس سان جيرمان.