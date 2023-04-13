رابطة الملاكمة: دورة الألعاب الأوروبية لا يجب أن تؤهل للأولمبياد

قالت رابطة الملاكمة الدولية، الخميس، إن دورة الألعاب الأوروبية في بولندا يجب عدم اعتبارها منصة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بسبب حرمان رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة.

وتنطلق الألعاب الأوروبية في كراكوف يوم 21 يونيو حزيران وتستمر حتى الثاني من يوليو تموز وتشمل تصفيات مؤهلة للأولمبياد في 19 رياضة.

وذكرت الرابطة الخاصة بالملاكمين الهواة، ويترأسها الروسي عمر كريمليف، أن التصفيات الأوروبية “تتناقض تماما” مع توصية منظمي الأولمبياد بالسماح للرياضيين الروس بالعودة للمنافسات الدولية.

وأضافت “لهذا السبب فإن الألعاب الأوروبية 2023 لا يمكن أن تستمر كمنصة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ويجب تجريدها من بطاقات التأهل”.

وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية نشاط رابطة الملاكمة في 2019 بسبب مشاكل تتعلق بأساليب الإدارة والتمويل والتحكيم والانضباط وبدأت خصومة بين المؤسستين منذ ذلك الوقت.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم إشراف الرابطة على منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو وأبعدتها عن التصفيات المؤهلة لباريس.

ولم تنضم الملاكمة إلى الجدول المبدئي للألعاب في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف روسيا وروسيا البيضاء بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 لكنها أوصت الشهر الماضي بالسماح لهم بالتنافس دوليا كمحايدين.

وعُرض على الرياضيين الروس المشاركة في منافسات في آسيا وخوض التصفيات الأولمبية هناك نظرا لعدم القدرة على التنافس في أوروبا مع استمرار الحرب.

وقال منظمون بالألعاب الأوروبية الشهر الماضي إن الرياضيين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء لن يسمح لهم بالمشاركة.