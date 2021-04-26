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رابعة الزيات تُطمئن... زاهي في وضع أفضل

26 - أبريل - 2021
رابعة الزيات

رابعة الزيات مع زوجها زاهي وهبي

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كرّرت الإعلامية رابعة الزيات، نفيها شائعة وفاة زوجها الإعلامي زاهي وهبي، الذي يخضع للعلاج في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعد إصابته بفيروس كورونا. واعتبرت الزيات في تغريدة، اليوم، أن “صاحب الشائعة هو أيضاً مريض”، مضيفة: “مرةً جديدة، لا تصدقوه”.

كما أكّدت أن “زاهي في وضع أفضل ويتجاوب مع العلاج، وبدعائكم ومعونة الله سنمرّ من هذه الازمة”. لم تُخفِ الزيات بادئ الأمر، خوفها على صحة زوجها، في حديث سابق لـ”النهار”، حيث أوضحت أن “الحالة تحت السيطرة” وأن زوجها “يتلقى العلاجات اللازمة”، متمنية أن “تمر هذه المرحلة الصعبة والقاسية، وأن يتخطى المرض بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه يصعب في المرحلة الحالية معرفة كيفية تجاوب جسمه مع المرض والعلاجات”.

    المصدر :
  • النهار

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