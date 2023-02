راتب خيالي.. عرض سعودي "مذهل" لبنزيما

تسود حالة من الغموض حول موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار للموسم المقبل.

وينتهي عقد بنزيما مع النادي الإسباني في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي ناد آخر.

ووفقا لشبكة Relevo الإسبانية، ما زال الغموض يكتنف مصير بنزيما مع ريال مدريد، ولا أحد من الميرنغي يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب الفرنسي.

وكشفت أن “بنزيما يمتلك عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب”، لكنها لم تحدد اسم النادي.

وقالت في الوقت نفسه إن بنزيما متخوف من أنباء احتمالية إقالة أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشق المدرب الإيطالي الذي منحه الكثير من الثقة.

