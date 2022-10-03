راغب علامة ضيف اولى حلقات برنامج الفنانة انغام

يحل الفنان راغب علامة ضيفًا على أولى حلقات برنامج “أنغام”، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وخلال اللقاء، يستعرض راغب علامة مسيرته الغنائية الممتدة لسنوات طويلة، والعديد من المواقف اتي واجهها في حياته، فضلا عن علاقته بنجوم الغناء العربي، وأبرز المحطات في حياته.

كما يقدّم عددًا من أشهر أغنياته بتوزيع جديد بطريقة الـ unplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.

ويعد “أنغام” أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج.

هذا وقد حرصت الفنانة أحلام على تهنئة صديقتها النجمة أنغام بمناسبة إطلاق برنامجها الجديد، فنشرت عبر “تويتر” صورة لأنغام من برنامجها، قائلة: “ألف مبروك لمطربة مصر الأولى مقدمًا وأكيد وجود نجمة كبير في مقامك ومكانتك الكبيرة سيكون للبرنامج نجاح باهر أحبك وننتظرك”، وقامت أنغام بالرد عليها، فقالت: “يا حبيبة قلبى الله يبارك فيكى”.

الف مبروك ل مطربه مصر الاولى مقدماً واكيد وجود نجمه كبيره في مقامك ومكانتك الكبيره سيكون للبرنامج نجاح باهر #احبك وننتظرك يا عيون اختك #انغام https://t.co/uExqqShFXJ — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) October 2, 2022