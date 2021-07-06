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راغب علامة مستاء: "نستاهل"

6 - يوليو - 2021
راغب علامة

راغب علامة

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يبدي دائماً الفنان اللبناني راغب علامة رأيه بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية السيئة التي يعيشها لبنان.

وفي هذا المجال، عبّر علامة عن استيائه من أزمة الكهرباء في لبنان، مشيراً الى أن التغذية بالكهرباء باتت مفقودة عند المواطنين اللبنانيين، في حين أنها موجودة عند السياسيين ولا يعانون كما يعاني الشعب.

وكتب راغب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “الكهرباء تأتي للشعب ساعة او ساعتين في اليوم، ويستعمل المولدات الخاصة لمدة ٢٢ او ٢٣ ساعة في اليوم. أما السياسيين فالتغذية بالكهرباء موجودة كل اليوم، وإذا انقطعت فالشعب اللبناني هو من يدفع تكلفة حماياتهم ومولداتهم وكل مصاريفهم وأسفارهم لكي يبقوا مرتاحين ومكيفين هم وعائلاتهم !!نستاهل”.

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