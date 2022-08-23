الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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راغب علامة يدافع عن نفسه ويستشهد بآية من القرآن الكريم!

منذ دقيقة واحدة
الفنان اللبناني راغب علامة

الفنان اللبناني راغب علامة

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لا تزال تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي تعرض لها السفير العراقي في الأردن، تتفاعل على خلفية الصور المنشورة لاستقبال عائلة السفير للفنان اللبناني راغب علامة.

الفنان راغب علامة علق بشكل مقتضب، (الثلاثاء 23-8-2022)، على الأزمة التي سببتها صوره مع السفير العراقي في الأردن، وزوجته.

وأدت الصور التي نشرها الفنان اللبناني قبل أيام إلى إثارة موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ “الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي” للسفير وزوجته، ثم إعلان وزارة الخارجية العراقية، لاحقا، استدعاء السفير حيدر العذاري إلى بغداد.

وكان علامة، وجه رسالة للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”، الأحد، ونقلها حساب الفنان الرسمي على تويتر، حيث قال: “تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”.

وأضاف الفنان اللبناني أنه “إن كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، لا دخل لنا فيها، أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني”.

والثلاثاء عاد المغني العراقي إلى القضية نفسها مجددا، إذ نشر فيديو “الشرقية نيوز” على حسابه على تويتر، وأرفقه بتعليق قال فيه إن “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم والظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى: “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

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