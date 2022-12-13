راقصو "التانغو" إلى نهائي كأس العالم 2022

حجز منتخب الارجنتين اولى بطاقات المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 لكرة القدم المقررة الأحد المقبل، بفوزه على كرواتيا 3-صفر، بالدور نصف النهائي، بالمباراة التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء على استاد لوسيل.

ونجحت الأرجنتين بقيادة نجم مانشستر سيتي الشاب يوليان الفاريز بالتقدم، بداية من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ عليه وترجم الكرة ليونيل ميسي، قبل أن يتولى تسجيل الثاني بنفسه، ثم الثالث.

وبات ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم رافعا رصيده إلى 11 هدفا متخطيا الأسطورة غابرييل باتيستوتا صاحب الـ10 اهداف، كما رفع ميسي رصيده بالنسخة الحالية إلى 5 اهداف ليعادل الفرنسي كيليان مبابي بصدارة الهدافين، واصبح رصيد الفاريز 4 اهداف، كما أصبح ميسي اللاعب الاكثر افتتاحا للتسجيل بتاريخ المونديال برصيد 7 اهداف، علما أنه صار اللاعب اكثر سناً (35 عامًا و172 يومًا) يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من تاريخ كأس العالم.

وبمشاركته أساسياً، بات ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة، ليعادل بذلك النجم الألماني لوتار ماتيوس، علما أنه يمتلك فرصة لتحطيم هذا الرقم، بخوضه النهائي الأحد المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة المغرب وفرنسا حاملة اللقب المقررة عند التاسعة مساء غد الأربعاء، علما أن حلم المونديال الاول يراوغ ميسي ليعادل إنجاز مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا الذي توج باللقب بنسخة 1986 وهو الثاني لبلاده بعد 1978، مع الإشارة أن لقاء اليوم شهد معادلة ميسي رقما لمارادونا بصناعة الأهداف لمنتخب التانغو في كأس العالم برصيد 8 تمريرات.

ووصلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، و لا يتفوق عليها بذلك سوى ألمانيا التي لعبت 8 مواجهات نهائية.

ولم تخسر الأرجنتين في نصف النهائي من قبل، حيث أقصت هولندا في آخر مرة في نسخة 2014.

وفشلت كرواتيا التي خاضت نهائي النسخة الأخيرة في روسيا 2018، ان تكون رابع منتخب أوروبي يصل للنهائي مرات متتالية بعد إيطاليا (1934، 1938) – هولندا (1974، 1978) – ألمانيا (1982، 1986، 1990).

والمواجهة كانت الثالثة بين الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم، و الأولى من نوعها في الأدوار الإقصائية، و سبق للأرجنتين الفوز في أول مباراة 1-0 في نسخة 1998 قبل أن تفوز كرواتيا 3-0 في نسخة 2018 في روسيا.