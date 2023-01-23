رامز جلال يستعد لـ تصوير فيلم مصري سعودي

حرص النجم رامز جلال، على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز JOY AWARDS ، الذي أقيم في الرياض بالسعودية.

وكشف رامز جلال، خلال حضوره للحفل عن مشاريعه الفنية الجديدة في العام الجديد 2023.

وقال رامز، خلال لقاءه مع برنامج MBC trending، إنه يستعد لتصوير فيلم جديد سيكون تعاون بين مصر والسعودية.

وأكد رامز جلال، على تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، من خلال نسخة جديدة من برامج المقالب الخاصة به.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم حتى الآن منهم: رانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبد الرحمن توتا، لطيفة، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري.

كما أنه ضمن قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، ممثلة كولومبية صوفيا فيرغارا، المخرج الأمريكي مايكل باي، ميل غيبسون، الممثل الهندي أميتاب باتشان، إيسترا، إنجين أكيوزيك.

وعن النجوم العرب كل من: يسرا، راغب علامة، ياسمين صبري، وليد توفيق، وائل جسار، الإعلامية وفاء الكيلامي، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، صابر الرباعي، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف، الكاتب صلاح الجهيمي، ريم عبد الله، قيس الشيخ نجيب، بسنت شوقي.