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راموس يقترب من التوقيع لـ"سان جرمان"

1 - يوليو - 2021
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

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أكدت عدة تقارير الصحفية، اليوم الخميس، على موافقة المدافع الدولي السابق لنادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، الانتقال الي صفوف النادي الفرنسي باريس سان جرمان.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق محمد بوحفصي، فإن راموس وافق على عقد لمدة عامين مع سان جرمان، على أن يخضع للفحص الطبي خلال أيام.

وأضاف المصدر أن وكيل وشقيق راموس تواجد صباح اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وقد توصل لإتفاق على إنتقال اللاعب الى الفريق الباريسي.

وأشار المصدر أن راموس رفض عدة عروض من البريميرليج رغم منحه أموالاً أكثر من سان جرمان.

يذكر أن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، رفض تجديد عقده رفقة النادي الملكي معللا ذلك برغبته في خوض تجربة أخري.

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