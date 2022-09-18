رامي جمال ينفصل عن زوجته لمدة 24 ساعة

يشهد الوسط الفني العديد من الخلافات الزوجية وحالات الزواج المفاجئ كما الانفصال، وهذا ما حصل مع الفنان المصري رامي جمال حيث اعلن انفصاله عن زوجته ليعود ويتراجع عن القرار بعد 24 ساعة فقط، حتى فاجأ الجميع وأعلن عن عودته إليها من جديد.

القصة التي انطلقت الجمعة، حينما أعلنت ناريمان انفصالها عن زوجها، ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” الأمر، لتؤكد أن الطلاق وقع بعد زواج استمر لـ 8 سنوات، وتمنت له الخير في حياته.

بدوره توقف رامي جمال عن متابعتها على موقع “إنستغرام”، ولم يعلق على القرار التي أعلنته زوجته، لتأتي المفاجأة الكبرى في اليوم التالي.

حيث أعلن رامي جمال السبت عن عودته لزوجته، ونشر مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة ناريمان، وظهرا وهما يضحكان ثم أكد رامي أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها علاقة زوجية يرتبط بها الجميع لهذه الدرجة.

ففي ظل حزن من حولهما بسبب ما جرى بينهما، لذلك أعلن أمام الجميع أنها حبيبته، ومن الوارد أن ينفعلا ويحزنا، لكنه يؤكد أمام الكل أنها ستظل حبيبته، كما أنه علم أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، لذلك لا يرغب في القيام بشيء بغيض.

لينتهي الفيديو بقبلة من زوجته، بعد أن أعلنا من جديد عودتهما إلى بعضهما البعض، وتبادلا عبر خاصية القصص المصورة نشر ردود أفعال المحيطين بهما، وكذلك التعليقات الكوميدية التي نشرها الجمهور واستخدم فيها مقاطع من أغاني رامي جمال نفسه، وهو ما كان يمازح به زوجته.