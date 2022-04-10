رامي صبري واصالة في تعاون جديد قريباً

في تعاون جديد وقريب اطلق الفنان رامي صبري عن تعاون جديد يجمع بالمطربة السورية أصالة نصري، وذلك بدون أى تفاصيل عن نوع العمل الذي سيجمعه بالنجمة السورية سواء بدويتو غنائي جديد أو بواحدة من ألحانه.

ونشر رامي صبري بعض الصور التي تجمعه بالنجمة أصالة من داخل الاستوديو الخاص به، وعلق عليها: “أصالة .. قريبا..soon”.

يذكر أن طرح رامي صبري مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “مع نفسي”، وحققت نجاحا كبيرً في مصر والوطن العربي، وتم تداولها بشكل واسع من رواد التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الشخصية بجميع المنصات، معربين عن إعجابهم الشديد بتلك الأغنية.

أغنية “مع نفسي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

يذكر ان رامي صبري كان من المدعوين في حفل زفاف ابنة اصالة قبل عدة ايام، كما وتربطه علاقة جيدة مع اصالة وهناك عدة تعاون غنائي مشترك بينهم.