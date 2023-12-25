رامي عياش لصوت بيروت إنترناشونال: قلبي مع غزة وشعبها

رامي عياش ابن لبنان، الذي يصل صوته إلى كل مكان في الوطن العربي، فهو صوت مميز وحضور طاغٍ على المسرح، قدّم العديد من الأعمال الناجحة، التي علقت في أذهان جمهوره فمن ينسى “الناس الرايقة، سكاكر السكر، قلبي مال، واشتقتلك” وغيرها، فهو رحلة طويلة من الاجتهاد والبحث عن الأعمال المميزة ليس لهدف تجاري بل من أجل الفن وتخليد اسمه في التاريخ، وخلال تلك الأيام دخل تجربة جديدة ومختلفة، من خلال أغنية “ما بنساك”، التي تتسم بالطابع الرومانسي، وصاحبها توزيع موسيقي أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفًا بتوزيع موسيقي لألكسندر ميساكيان، ألحان رامي عياش، وتأليف مازن غنام.

كيف كانت كواليس تلك الأغنية، وسر تقديمها بمشاركة 44 عازفًا، وسبب تسجيل رامي عياش لها في كييف، كما تطرق للحديث عن شروط اختياره لأغنياته، وحبه لتقديمه أكثر من لون موسيقي، في حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال”

أكد رامي عياش أنه تحمس لأغنية “ما بنساك”، لأنه كان يبحث عن الفن الراقي، الذي يحمل تنوعًا موسيقيًا وعمقًا، إذ قال: “هذه النوعية فُقدت من حياتنا خلال الفترة الأخيرة، لكي تخرج بالشكل المناسب استغرق تحضيرها أكثر من شهرين بين التجهيز والتسجيل بعمل أوركسترالي، فأردت أن يكون هناك أكثر من طبقة موسيقية في العمل وهذا هو المهم وليس شرطًا أن يكون هناك عازفون كُثر، لكن يجب أن يكون هناك عمق. “ما بنساك” ليس العمل الأول الذي يسجله رامي عياش في كييف وأيضًا يقوم بتلحينه بنفسه، قائلًا: “سجلت العديد من الأغنيات هناك، منها حبيتك أنا، جبران، وأمير الليل، وهذا كان اختيار الموزع ألكسندر ميساكيان، أما بالنسبة للتلحين فأنا لا أميل لتلحين أعمالي بنفسي، لكن الأغنية التي أشعر بأنها قريبة مني أُلحنها، وحصلت على ردود فعل قوية عليها، حتى كتب أحد المتابعين أن هذا العمل يذكرنا بزمن الفن الجميل وهذا شرف لي”.

“بعدو القلب بيشتقلك، وبعدو جرح الماضي معي ومعك، وبعدو الزمن واقف، وبعدو القلب واقف”، هذا جانب من كلمات أغنية “ما بنساك”، التي يؤكد رامي أن هذا المقطع ينطبق عليه، خصوصًا بعد رحيل والديه، قائلًا: “هي اللحظة التي يتوقف عندها الزمن”.

وحول موعد طرحه للأغنية في ظل الأوضاع الصعبة بالمنطقة العربية قال: “الأوضاع صعبة خصوصًا في لبنان ونحن نعيش هذه الأجواء منذ ولدنا، وآملون بالخير دائمًا ويجب أن نكمل العمل ونستمر لأن هذه موهبة أعطانا الله إياها لكي نسعد الناس ونخفف عنهم”

وعن فوزه بأفضل مطرب عربي لعام 2023 في مصر، قال: “هذه الجائزة لها مذاق مختلف لديّ، لأنها من شعب وجمهور أحبني وهذا الشعور متبادل بيننا، وأفتخر أن أكون في نظر المصريين أفضل مطرب لبناني، وأنا أحب التنوع وأن أُقدم ألوانًا موسيقية كثيرة لترضي ذوقي وأرضي كل من يحب سماع أنماط مختلفة”. منذ أشهر طرح “عياش” فيديو كليب لأغنيته “لمة الحبايب” وشاركه في تصويره زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعي بجانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه، وحول هذا يقول: “تلقيت على العمل ردود فعل إيجابية، فالأغنية كانت مختلفة وتختص بالأصدقاء والمقربين، وتهدف للم شمل الأحباب، وهذا أهم شيء عند الإنسان، كما أننا صورناها على طريقة الإنستغرام وهذه الطريقة جديدة ونجاحها كبير.

وحول مشاركة زوجته معه، قال: “قبلت الأمر بصعوبة خصوصًا أنها لا تحب الكاميرات، لكن حينما علمت أن الأغنية عائلية ومقتصرة على الأصدقاء المقربين ارتاحت للأمر”.

وأكد “عياش” أنه لا يقبل إلا بالأغنية التي تدخل قلبه، إذ يقول: “الهدف بالنسبة لي ليس التجاري، لكن يجب أن تكون الأغنية للهدف الفني السامي الذي تربينا عليه ونفتخر أن نقدمه لأولادنا في المستقبل”.

علق “عياش” على الأوضاع في غزة، قائلًا: “قلبنا مع غزة وشعبها الذي لا يعاني الآن فقط وإنما منذ سنوات، والله ينصرهم ويعبروا تلك المحنة، وكل أعمالنا نهديها لهم”.

وكشف “عياش” عن أعماله المقبلة، قائلًا: “هناك عدد من الأغنيات خلال الأشهر المقبلة من ألحاني وألحان أصدقاء لي شعراء كبار وموزعين، منهم من أعمل معهم لأول مرة”.