رانية عيسى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أطل في مسلسل “البريئة” كمحققة مع بديع أبو شقرا

رانية عيسى ممثلة لبنانية تعمل في الدراما منذ 18 عاما وشاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية ومنها “زوجتي انا” و” اصحاب 3″ كما شاركت قبل سنتين في مسلسلين هما “اولاد آدم” و”العودة” الذي يعرض حاليا على شاشة LBCI . وفي حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال” تتحدث رانية عيسى عن تفاصيل اعمالها فتقول “بدات محطة “الجديد” باعادة عرض مسلسل “لا قبلك ولا بعدك” الذي صورته في العام 2019 لكن بسبب اندلاع الثورة والمظاهرات في لبنان حينها توقف بثه/ وبعد سنتين ارتات المحطة عرضه مجددا وانا اعتبره مسلسلا كوميديا خفيفا واحب الناس شخصيات العمل ومنهم عبده شاهين وجسي عبده وايمن القيسوني وشخصيتي فيه لامراة سطحية باحثة عن المظاهر.

اما عن مشاركتها في مسلسل “العودة” الذي يعرض حاليا على شاشة LBCI من بطولة نيكولا معوض ودانيلا رحمة قالت ” انا سعيدة انني شاركت في هذا العمل الذي عرض قبل سنة على شاشة ام بي سي وحينها لاقت مشاركتي ترحيبا من المشاهدين في الدول العربية والان بعد بدء بثه على LBCI بدات اتلقى ردود افعال من الجمهور اللبناني، واوضحت رانية عيسى ان مشاركتها في مسلسل “اولاد آدم” الذي عرض في رمضان 2020 تعتبر مميزة ودون ادنى شك ان الاعمال العربية المشتركة تفسح المجال امام الممثل اللبناني كي ينتشر في العالم العربي، وقريبا سيتابعني الجمهور في مسلسل “البريئة” الى جانب بديع ابو شقرا وكارمن بصيبص ومجموعة من الممثلين اللبنانيين وفيه اقدم دور المحققة واتمنى ان ينال هذا العمل الذي سيعرض على منصة “شاهد” النجاح وهو من انتاج شركة “ايغل فيلمز” التي تربطني باصحابها علاقة ودية وتتابع ” نا موعودة بان اشارك في عمل قريب من انتاج جمال سنان”.

وعن اسباب غيبتها هذا العام عن الاعمال التي عرضت في رمضان الماضي اكدت رانية ان مسلسل “للموت” الذي انتجته شركة “ايغل فيلمز” كانت شخصياته النسائية مكتوبة لماغي بو غصن ودانيلا رحمة وقد رشحت بان اكون ضيفة شرف بدور صغير في هذا العمل المميز لكنني رفضت وان شاء الله تحمل لي الايام المقبلة اعمالا جيدة.

اما عن عدم قيامها بادوار بطولية حتى الان في المسلسلات اللبنانية التي تشارك بها منذ 18 عاما قالت رانية عيسى “لقد قدمت العديد من الاعمال اللبنانية واغلبها كانت من انتاج مروان حداد الذي تربطني به صداقة عائلية وكان فيها بطولات مشتركة مثل “اصحاب 3” لكن فعلا هذا السؤال يوجه الي دائما ويقال لي اين انت من البطولات المطلقة اما جوابي فيكون لا اعرف وربما لم يات نصيبي بعد او ان حظي قليل واعتقد انه يجب ان يوجه هذا السؤال للمنتجين وليس لي شخصيا.

وعما اذا كانت تفكر بالهجرة خاصة في ظل الاوضاع الراهنة وهي التي تحمل مع زوجها وولديها الجنسية الاميركية فاكدت رانية انها وزوجها يحبان لبنان ويؤمنان به لكن اذا اشتدت الازمة من المحتمل ان اسافر من اجل مستقبل ولديّ.