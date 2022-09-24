رباعية نظيفة للبرتغال في مرمى التشيك في دوري الأمم الأوروبية

‬أمطرت البرتغال شباك جمهورية التشيك 4-صفر في المجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم (السبت 24-9-2022) بفضل ثنائية دييجو دالوت وهدف لكل من برونو فرنانديز وديوجو جوتا.

وبعد هذا الانتصار ستخوض البرتغال مواجهة نارية يوم الثلاثاء أمام ضيفتها وجارتها إسبانيا التي خسرت 2-1 من سويسرا وتدرك أن التعادل يكفيها على أرضها لبلوغ الدور قبل النهائي.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل ثماني نقاط لإسبانيا من خمس مباريات مع تبقي جولة واحدة.

سيطرت البرتغال على الكرة وافتتحت التسجيل بعد 33 دقيقة حين مرر رفائيل لياو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها دالوت إلى الشباك.

وضاعف فرنانديز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول حين توغل داخل المنطقة واستغل تمريرة عرضية ليسجل من مسافة قريبة، وبعدها سدد باتريك شيك ركلة جزاء فوق العارضة لتهدر التشيك فرصة تقليص الفارق قبل الاستراحة.

وأحرز دالوت هدفه الثاني بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني فيما أكمل جوتا الرباعية في الدقيقة 82 ليصبح أبطال 2019 على بعد خطوة من المربع الذهبي.