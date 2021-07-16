رباع أوغندي مفقود.. والشرطة اليابانية تبحث عنه!

اعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة ان الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت شبكة “إن.إتش.كيه” التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت “رويترز”.

يذكر بأن دورة الألعاب الأولمبية تنطلق في 23 تموز في طوكيو اليابانية.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق أن المنظمين قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة، وحثت السلطات السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديا إلى أقاربهم.