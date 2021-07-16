الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رباع أوغندي مفقود.. والشرطة اليابانية تبحث عنه!

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 1:12 مساءً
الشرطة اليابانية

الشرطة اليابانية

A A A
طباعة المقال

اعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة ان الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت شبكة “إن.إتش.كيه” التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت “رويترز”.

يذكر بأن دورة الألعاب الأولمبية تنطلق في 23 تموز في طوكيو اليابانية.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق أن المنظمين قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة، وحثت السلطات السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديا إلى أقاربهم.

    المزيد من منوعات

    الممثل المصري محمد عبد الرحمن
    بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يروج لفيلمه الجديد "دعوة عامة"
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يحصد أولى جوائزه مع برشلونة
    ساعة -تعبيرية
    طول اليوم يزداد لسبب غير واضح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية