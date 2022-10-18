"ربنا يقويكي".. سمية الخشاب تدعم شيرين عبدالوهاب

في ظل الأزمات التي تعيشها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حرصت مواطنتها سمية الخشاب على دعمها، خاصة بعد احتجازها بمصحة للأمراض النفسية.

ونشرت سمية الخشاب صورة عبر حسابها على موقع “تويتر”، تجمعها بـ”شيرين”، وعلقت قائلة إنها تعي ما تمر به المطربة الكبيرة من تحديات وصعاب.

وقالت: “حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسة بيكي وعارفه إنتي بتمري بإيه أكتر من أي حد”، وتوجهت بالدعاء إلى الله بأن تعبر هذه الأزمة بالسلامة”.

وأضافت سمية الخشاب: “ما مرّت به شيرين على مدار السنوات الأخيرة يعجز أي شخص آخر عن تحمله”، لتختم تغريدتها قائلة: “طيبة القلب ساعات بتبقى ابتلاء أكتر منها نعمة”.

شقيق شيرين: “أختي مدمنة مخدرات”

وكان محمد، شقيق شيرين عبدالوهاب، كشف كواليس احتجازها في مصحة للأمراض النفسية بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكدًا أنها وقعت فريسة للإدمان وتمر باضطربات نفسية عنيفة.

وكشف عن أن شقيقته ما زالت تلتقي بطليقها الفنان المصري حسام حبيب، واستأجرت شقة في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، حيت تلتقي حسام بها، ويتعاطيان المواد المخدرة سويًا.

وفي تطوير سريع للأحداث، كشفت النيابة العامة المصرية أنها تلقت بلاغا من محامي شيرين عبدالوهاب، يفيد بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا.

تحقيق رسمي في بلاغ محامي شيرين

وأوضحت النيابة أن البلاغ يتهم شقيقها باصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما.

وأضافت في بيان أن محامي شيرين قدم صورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.

وأشارت النيابة إلى أنها سألت مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به، للوقوف على حقيقة البلاغ، مؤكدة تناقض شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن لجنة خاصة من وزارة الصحة المصرية تعاين الحالة الصحية للفنانة شيرين، بعد حجزها داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية.

وقال محامي شيرين، ياسر قنطوش، في تصريح لموقع “القاهرة 24″، إن الوزارة سترسل اللجنة، الاثنين، لمعاينة حالة شيرين، وللوقوف على حقيقة التعدي عليها