رجاء الجداوي تصارع فيروس كورونا على الجهاز التنفسي… “للأسف تعبانة”

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تصارع الممثلة المصريّة رجاء الجداوي فيروس كورونا الّذي أصابها منذ أيام في مستشفى العزل في الإسماعيليّة، ويبدو أن حالتها الصحيّة لم تتحسّن حتى الآن، وفق ما أكّدت إبنتها لمتابعيها بعيداً عن الشائعات.

فطلبت أميرة مختار، إبنة رجاء الجداوي، الدعاء لوالدتها في منشورٍ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتبت:

“مامي ما زالت في الرعاية المُركّزة ‏وعلى نفس الجهاز… بس للأسف تعبانة، ادعوا لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كلّ مريض”.