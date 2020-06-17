رجاء الجداوي تصارع فيروس كورونا على الجهاز التنفسي… “للأسف تعبانة”

الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تصارع الممثلة المصريّة رجاء الجداوي فيروس كورونا الّذي أصابها منذ أيام في مستشفى العزل في الإسماعيليّة، ويبدو أن حالتها الصحيّة لم تتحسّن حتى الآن، وفق ما أكّدت إبنتها لمتابعيها بعيداً عن الشائعات.

فطلبت أميرة مختار، إبنة رجاء الجداوي، الدعاء لوالدتها في منشورٍ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتبت:

“مامي ما زالت في الرعاية المُركّزة ‏وعلى نفس الجهاز… بس للأسف تعبانة، ادعوا لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كلّ مريض”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بروفيسور تركي: إسطنبول قد تشهد تسونامي مدمر قد يقضي على المدينة بأكملها

السيدة فتحية .. أكبر معمرة مصرية تهزم كورونا

برشلونة يواصل مسيرة الانتصارات بثنائية في شباك ليغانيس

بتهمة اغتصاب طفلة لأكثر من 100 مرة.. أمريكي يواجه أحكاما بالسجن 2750 عاما