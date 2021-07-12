رجل سيقضي عاماً كاملاً في مكب النفايات لاسترجاع ملايين الدولارات!!

رغم كل المحاولات التي بذلها، لم يتمكن البريطاني “جيمس هاولز”، حتى الآن، من استرجاع عملاته الرقمية، والتي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

وأوضح موقع “Bitcoin” أن هاولز، الذي يعمل مهندس تكنولوجيا المعلومات كان قد ألقى بقرص صلب كان يحتوي على كنز من عملات بيتكوين في عام 2013، ورغم ذلك لم يستسلم أو يتخل عن مساعيه لاستعادة العملات.

هاولز الذي كان قد تخلص بدون قصدٍ من 7500 عملة بيتكوين كانت موجودة على قرص صلب امتلكه، توصل إلى خطة جديدة لاستعادة عملاته الضائعة من مكب النفايات في المدينة.

إذ شارك هاولز البالغ من العمر 35 عاماً ويعيش في مدينة نيوبورت البريطانية، مع صحيفة The Sun تفاصيل خطته التي تستمر لـ12 شهراً للبحث في مكب النفايات الكائن بالمدينة باستخدام أجهزة مسح بالأشعة السينية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذكر أن هذا سيكون “بحثاً ملائماً، وليس مجرد شخص يذهب ومعه دلو ومجرفة”.

أضاف قائلاً: “لدينا نظام ذو سيور ناقلة وأجهزة مسح بالأشعة السينية وجهاز مسح بالذكاء الاصطناعي سيكون مدرباً على التعرف على الأغراض التي يماثل حجمها وكثافتها حجم وكثافة القرص الصلب”. وأكد قائلاً: “سيكون هذا بحثاً دقيقاً لأننا لن نريد تدمير القرص الصلب أثناء هذه العملية، فلا يمكنك استخدام مجرد ملقاط مخلبي؛ لقد تحدثنا إلى خبراء تنقيب ومهندسين مناسبين للتأكد من أن الأمر سوف يسير بطريقة صحيحة، وكذلك بطريقة آمنة للبيئة”.

وتابع هاولز حديثه مضيفاً أنه خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، كان يتحدث مع بعض من أفضل خبراء استعادة البيانات في العالم؛ “للتأكد من أننا قادرون على استعادة العملات من [القرص] الصلب”.

وبحسب موقع Bitcoin، سوف تكلف عملية البحث أموالاً كثيرة، لكن هاولز قال إن خطته ممولة من صندوق تحوط غني للغاية يعتزم تحمل تكلفة البحث والأجهزة المستخدمة مقابل الحصول على نصيب الأسد من هذا الكنز.

يعتقد هاولز أن قرصه الصلب يقع في محيط منطقة مساحتها 200 متر مربع ويمكن أن يكون عمقها 15 متراً، استناداً إلى صور جوية للموقع. قال مهندس تكنولوجيا المعلومات البريطاني: “نقدّر أن هناك بين 300 ألف و400 ألف طن من القمامة التي سوف نبحث فيها”.

صحيحٌ أن هاولز لديه خطة، لكنه قال إن مجلس مدينة نيوبورت لم يكن سيسمح له بالبحث في مكب النفايات، حتى بعد أن عرض دفع 55 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار).

وأوضح مجلس مدينة نيوبورت سبب ذلك قائلاً: “إن تكلفة التنقيب في مكب النفايات واستعادة ومعالجة النفايات يمكن أن تصل كلفتها إلى ملايين الجنيهات، بدون ضمان العثور عليه أو ضمان أنه لا يزال في حالة تسمح له بالعمل”. فضلاً عن أن المجلس ذكر أن “التنقيب غير ممكن بموجب تصريح الترخيص الذي لدينا، والتنقيب نفسه قد يحمل آثاراً بيئية هائلة على البيئة المحيطة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكنز الدفين المكون من 7500 عملة بيتكوين، يعادل الآن 246 فقد أكد هويلز أن القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المحمول القديم الخاص به يحتوي على 7500 بيتكوين، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 270 مليون دولار، ولكن تم رميها في القمامة بمدينة ويلز، منذ عام 2013، بعد أن خلط بينه وبين جهاز قديم.

بحسب الصحف الأجنبية فقد بدأ هويلز في تعدين البيتكوين عندما تم إنشاؤها لأول مرة في عام 2009، وجمع الآلاف منها، في وقت كانت تساوي فيه بنسات قليلة فقط.

بمرور الوقت زادت قيمة العملة المشفرة المتقلبة؛ حيث بلغت الأسعار ذروتها في أوائل شهر يناير/كانون الثاني 2021، عند قرابة 35 ألف دولار.