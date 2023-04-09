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رجل صيني أخاف 1100 دجاجة.. وهكذا كان جزاؤه!

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2023 1:34 صباحًا
مزرعة لتربية الدواجن

مزرعة لتربية الدواجن

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قضت محكمة في مقاطعة هينجيانغ في هونان جنوب وسط الصين بحكم اعتبره البعض غريباً على رجل، بسبب اتهامه بإثارة الرعب والخوف لدى 1100 دجاجة في مزرعة جاره.

بدأت تفاصيل القضية الغريبة في أبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه.

ردا على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان، إلى مزرعة دجاج السيد تشونغ في الليل في عدة مناسبات.

لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هينجيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي، استخدم الرجل مصباحا كشافا “لتخويف الدجاج”، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، مما تسبب في سحق 460 منهم حتى الموت.

تم القبض على جو وأجبر على دفع تعويض تشونغ 440 دولار.

هذا القرار، جعله أكثر غضبا، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، مما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.

وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله.

وقالت المحكمة الثلاثاء إن تصرفات جو كانت مقصودة وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضع تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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