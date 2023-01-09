رحاب الجمل تتصدر الترند بعد تصريحاتها الاخيرة

تصدرت الفنانة رحاب الجمل، خلال الساعات القليلة الماضية، الترند على “غوغل” بعد استضافتها في برنامج كلام الناس، وكشفت عن اسرار بحياتها الشخصية لأول مرة.

وقالت الفنانة رحاب الجمل، إن شخصيتها مختلفة عن الأدوار التي تقدمها، معلقة: “أنا عندي شخصية بره البيت، لكن في البيت فيه تفاهم، وكتير بيفكروا أني صارمة وشخصيتي قوية، لكن بالعكس أنا في البيت بلعب وأهزر ومش بعدي حاجة إلا ولازم أتريق”.

واشارت رحاب عن علاقتها بوالدة زوجها، قائلة: “أنا بحب حماتي جدًا، حب على قد طيبتها واحترامها وحنيتها وأدبها لأنها شيك وراقية”.

ووجهت رحاب الجمل نصيحة للزوجات قائلة: “وأنت بتختاري الزوج لو مالوش خير في أمه وأبيه أوعي تفرحي دي مش شطارة لأنك مش هتكوني أغلى عنه منهم وبلاش تتحشري في علاقته بوالدته وما تدخليش في اللي مالكيش فيه، لو ركزتي في حياتك هتتهني وتتبسطي”.

ويعد مسلسل “توبة”، آخر عمل شاركت فيه رحاب الجمل، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب، بينما تشارك في بطولة فيلم “مستر إكس”، مع كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.