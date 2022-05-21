رحلة في الطبيعة تنتهي بكارثة.. فقد عينيه بلحظة

رحلة إلى مشاهدة ابداع وجمال الطبيعة هي حلم يراود الكثيرون فلا تجد من يمتلك فرصة السفر لعيش مغامرة بين أحضان الطبيعة ويرفض فالهدوء والجمال هما عنصرا الطبيعة المميزة ولكن قد يتحول هذا الهدوء في لحظة إلى مأساة نتيجة إغفال ثواني عما تضمه الطبيعة في تفاصيلها.

وهو ما حدث مع رجل قرر أن يأخذ ابنه في نزهة داخل أحضان الطبيعة لعيش لحظات من الهدوء المميز ولكن في لحظة تأمل لجمال الطبيعة فقد بصره في حادث غريب نتيجة اصطدامه بغصن إحدى الأشجار لتتحول هذه الرحلة إلى كارثة بكافة تفاصيلها.

“إدوارد ستينكامب 67 عاما” هو ذلك الرجل الذي قرر أن يترك زحام تكساس في أمريكا ليعيش لحظات من الهدوء والتميز مع ابنه في رحلة مشي طويلة داخل إحدى غابات كندا ليمتلىء هذا الهدوء بصرخات الألم بعد أن فقد بصره عندما اصطدم بغصن شجرة بحسب موقع ” نيويورك بوست”.

وأثناء عبوره ممر الساحل الغربي في منتزه “باسيفيك ريم الوطني” بكولومبيا البريطانية في كندا ولتجنب السير داخل بركة طينية ليسير ادوارد على جذوع الأشجار وفي لحظة سقط ادوارد على إحدى هذه الغصون ليصطدم الفرع بالعين اليسرى له ما تعين لإزالته إجراء جراحي طارئ بعد أن تم نقله جوا إلى المستشفى.

لتنقلب الأحوال من بدأ تجربة جميلة مع مناظر خلابة إلى حادث مأساوي فقد ادوارد نظره نتيجة له.