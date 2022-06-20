رحمة أحمد لصوت بيروت إنترناشونال: نجاحي في "الكبير أوي" مسؤولية كبيرة

حققت الممثلة المصرية رحمة أحمد إختراقا كبيرا في عادم الدراما التلفزيونية المصرية في رمضان الماضي حيث استطاعت أن تدخل كل بيت مصري من خلال تأديتها لشخصية ” مربوحة” زوجة الكبير أوي في الجزء الثالث من هذا المسلسل. وفي حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال” تتحدث رحمة أحمد عن تفاصيل مشاركتها في هذا العمل الناجح، فقالت: “المخرج أحمد الجندى رشحني للمشاركة فى العمل، إذ كان يتابعني منذ فترة، وسبق وحضر العرض المسرحي «ديجافو» بصحبة الفنان احمد مكي الذى كنت أشارك فى بطولته على مسرح الهناجر، إلى أن استقر على مشاركتي فى المسلسل بعد ثناء الجمهور على أدائي فى المسرحية.

وهل توقعت كل هذا النجاح فأجابت “شعرت بسعادة غامرة بردود الفعل التي كانت إيجابية وأنا سعيدة للغاية بتقبل الجمهور لي، رغم أننى كنت قلقة قبل بداية التصوير وشعرت بالخوف من تقبل الجمهور لي، خاصة أنى أقدم دور زوجة الكبير الجديدة، بدلا من زوجته الأولى «هدية» أو الفنانة دنيا سمير غانم، والتى حجزت مساحة كبيرة فى قلوب الجمهور على مدار 5 أجزاء، وأنا شخصيا من محبيها وعشقتها فى دور “هدية” ،فكل ذلك تسبب لى فى القلق ولكن الحمد لله، أن النجاح كان حليفي وهذا النجاح يعتبر مسؤولية كبيرة وأشكر كل فريق العمل على وقوفهم بجانبي.

وعما إذا خافت بمقارنتها بدنيا سمير غانم فأكدت أن فنانة مثل الأخيرة لا تقارن بأحد، وفى الأساس أنا من محبيها ومتابعيها، كما أن وضعى فى مقارنة معها غير صحيح نهائيا، وإن حدث ذلك سأكون الخاسرة، ولكن لا أنكر أننى تخوفت فى البداية من تقديم دور «مربوحة» بسبب المقارنة التى من الممكن ان تحدث من البعض بينى وبين الفنانة دنيا سمير غانم، لكنى أصريت على تقديم الدور، وتعاملت مع الجزء السادس من العمل على أنه مسلسل جديد تمامًا ومختلف عن الأجزاء السابقة، لأن الدور يبتعد كل البعد عن دور «هدية»، فكل شخصية لها طبيعة منفصلة تمامًا، ودنيا قدمت «هدية» على أكمل وجه، وأتمنى أن أكون مثلها، لأنها أعجزت من سيأتى بعدها فى هذا الدور.

وهل سوف تتخصص باللون الكوميدي فأشارت رحمة إلى أن الكوميديا تعد من اصعب انواع الفنون، ولكنى أتمنى تقديم ألوان مختلفة فى مجال التمثيل.

وكيف وجدت التعاون مع الفنان أحمد مكي فأوضحت أن أحمد مكي فنان لطيف ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه على المستوى المهنى أو الانسانى، وأيضًا المخرج أحمد الجندي الذى ساعدنى فى إفراغ كل طاقتي التمثيلية.