رحيل أبرز بطلات مسلسل "جودا أكبر" الهندي عن سن ناهز 29 عاماً

توفيت النجمة الهندية مانيشا ياداف، أمس الأحد، عن عمر يناهز 29 عاما بعد إصابتها بنزيف في المخ.

واشتهرت مانيشا ياداف بدور “سليمة بيغوم” إحدى زوجات “أكبر” في المسلسل الهندي التاريخي الشهير “جودا أكبر”.

وأكدت زميلتها الممثلة باريدهي شارما خبر وفاتها، وكشفت تفاصيل مؤثرة عنها للجمهور خلال حديثها مع “Times of India”.

وقالت شارما:”هذا الخبر مفجع للغاية”، وأكدت أنها عرفت الخبر الصادم من رسائل زملائها على الهاتف، وتابعت:”لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل “جودا أكبر”، لكن لدينا مجموعة “واتساب” تسمى Mughals، تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض، هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة، ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني”.

