رحيل أحمد راضي يُبكي الوسط الرياضي

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فُجعت كرة القدم العراقية صباح الأحد بوفاة أسطورتها وأحد رموزها أحمد راضي عن 56 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح صحافي مقتضب “توفي اللاعب السابق أحمد راضي”.

وتعرض عضو مجلس النواب العراقي السابق، الأسبوع الماضي، لارتفاع مفاجىء بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده، ما ادى الى نقله للمستشفى واجراء فحوص اظهرت اصابته بالفيروس.

وتدهورت حالته الخميس بعد ساعات على خروجه من المستشفى، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.

وفي آخر تصريحاته، قال راضي عبر تسجيل فيديو: “كنت اعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت ان انام. اشعر في بعض الاحيان بصعوبة بالتنفس وهذا امر طبيعي”.

وكانت ترتيبات تجري على نحو متواصل من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي لنقل اللاعب “الساحر” إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال علاجه حيث تستقر عائلته، الا ان الموت كان أسرع من الطائرة الطبية المستأجرة من تركيا والمخصصة لنقله الاحد عصراً.

ونعى درجال الهداف التاريخي لمنتخب العراقي: “ببالغ الحزن والاسى ننعى رفيق الدرب ونجم الجماهير الغيور الرياضي الفذ ابن العراق احمد راضي، الذي وافاه الاجل عقب إصابته بجائحة كورونا”.

وغرد رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم واتحاد غرب آسيا الأمير علي بن الحسين: “رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي، الذي كان في طريقه إلى عمان لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها ومثالا بأخلاقه وعزيمته”.

وتأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بالفيروس. وظهر راضي في فيديو معزياً بهادي وهو يبكي على رحيله.

ونعى النجم الدولي ورئيس الاتحاد العراقي الأسبق حسين سعيد زميله وكتب عبر حسابه الشخصي في “فايسبوك”: “وداعاً ابا فيصل وداعاً أخي احمد راضي”.

وفي تغريدة حزينة كتب مدرب المنتخب العراقي السابق وزميل راضي لسنوات في صفوف نادي الزوراء عدنان حمد في حسابه بـ”تويتر”: “اخي العزيز احمد راضي في ذمة الله لقد اوجعنا فراقك، ولكن لا نقول الا ما يرضي الله، انا لله وانا اليه راجعون. رحمك الله ابا هيا وغفر لك واسكنك فسيح جناته”.

ونعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبرهيم آل خليفة “أسطورة كرة القدم العراقية”، مشيراً إلى موقع الاتحاد القاري: “تشعر أسرة كرة القدم الآسيوية بالحزن الكبير لوفاة أحد أهم رموز كرة القدم العراقية، ونحن نقف إلى جانب أسرة الفقيد أحمد راضي والاتحاد العراقي لكرة القدم، كان أحمد راضي إيقونة للرياضة في بلده، وسوف تبقى مساهماته خالدة في أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا”.