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رحيل الراقص لين جودمان عن 78 عاما

منذ 4 دقائق
لين جودمان

لين جودمان

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توفي لين جودمان، رئيس لجنة التحكيم في مسابقة الرقص التلفزيونية البريطانية (ستريكتلي كوم دانسينج) ونسختها الأمريكية (دانسينج ويذ ذا ستارز)، عن عمر ناهز 78 عاما، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين.

كان جودمان راقصا محترفا ناجحا، ونال جوائز خلال مشاركاته في مسابقات للرقص في بريطانيا عندما كان في أواخر العشرينات من عمره قبل أن يتقاعد ويؤسس مدرسة للرقص.

رأس جودمان لاحقا لجنة تحكيم مسابقة (ستريكتلي كوم دانسينج) منذ إطلاقها في عام 2004 حتى عام 2016، كما رأس لجنة تحكيم النسخة الأمريكية من المسابقة خلال معظم الفترة من عام 2005 حتى عام 2022.

وُلد جودمان ونشأ في لندن، وسبق أن قال إنه لم يمارس الرقص إلا على مضض عندما بلغ من العمر 19 عاما بعد أن قال له طبيب إن الرقص سيساعده على التعافي من إصابة في قدمه.

كانت مسابقة الرقص (ستريكتلي كوم دانسينج) أحد أكثر البرامج الترفيهية شهرة على تلفزيون (بي.بي.سي) إذ جذب في المتوسط ما يزيد على 11 مليون مشاهد عندما بلغ ذروة نجاحه في عام 2010. كما جذبت بعض حلقات النسخة الأمريكية من البرنامج في المواسم الأولى ما يصل إلى 27 مليون مشاهد.

    المصدر :
  • رويترز

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