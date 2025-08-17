رحيل تيرينس ستامب مجسد شخصية الجنرال "زود" في سوبرمان

أعلنت عائلة الممثل البريطاني تيرينس ستامب، الذي اشتهر بتجسيد شخصية الجنرال “زود” الخصم الأسطوري لسوبرمان في فيلمي سوبرمان وسوبرمان 2، وفاته صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاما.

شارك ستامب، الذي رُشح لجائزة الأوسكار، في أفلام متنوعة بدءا من فيلم (ثيوري) “نظرية” للمخرج بيير باولو باسوليني عام 1968 و(إيه سيزون إن هيل) “موسم في الجحيم” عام 1971 وصولا إلى فيلم (أدفينتشرز أوف بريسيلا كوين أوف ذا ديزرت) “مغامرات بريسيلا ملكة الصحراء” عام 1994 الذي لعب فيه دور امرأة متحولة جنسيا.

وأفادت العائلة في بيان لرويترز بأن ستامب توفي صباح اليوم الأحد.

ولد ستامب في شرق لندن عام 1938 لأسرة متواضعة وعاش طفولته خلال فترة تعرض المدينة للقصف في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يترك الدراسة للعمل في مجال الإعلان ليحصل في النهاية على منحة لدراسة التمثيل تبدأ بعدها مسيرته الفنية.

برز نجمه في ستينيات القرن الماضي ضمن موجة النجوم الشباب في لندن واشتهر بوسامته وأناقة مظهره وارتبط عاطفيا بعدد من أبرز نجمات ذلك العصر. ورغم عدم اختياره لتجسيد شخصية جيمس بوند بعد شون كونري فقد فتح لنفسه طريقا في السينما الأوروبية، قبل أن يعود إلى الأضواء من جديد عبر دوره الشهير في سلسلة سوبرمان.

وعلى مدار مسيرته، قدّم ستامب أدوارا متنوعة نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما البريطانية والعالمية.

وفي بيان نُقل عن عائلته “ترك وراءه إرثا فنيا استثنائيا سيبقى مصدر إلهام لسنوات طويلة. ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الحزين”.