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رحيل مخرج فيلم "سوبرمان".. ريتشارد دونر

6 - يوليو - 2021
سوبرمان

سوبرمان

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عن عمر ناهز 91 عاما، توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل “سوبرمان” و”ليثال ويبون” (السلاح القاتل)، وأكدت شركته المتخصصة في الإنتاج السينمائي نبأ وفاته لمجلة “فاريتي”، لكنها لم تكشف سبب الوفاة بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، وكان دونر ممثلا قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا، وانتقل ليصبح مخرجا تلفزيونيا بعد أن أدرك أثناء عمله أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

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