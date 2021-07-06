رحيل مخرج فيلم "سوبرمان".. ريتشارد دونر

عن عمر ناهز 91 عاما، توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل “سوبرمان” و”ليثال ويبون” (السلاح القاتل)، وأكدت شركته المتخصصة في الإنتاج السينمائي نبأ وفاته لمجلة “فاريتي”، لكنها لم تكشف سبب الوفاة بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، وكان دونر ممثلا قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا، وانتقل ليصبح مخرجا تلفزيونيا بعد أن أدرك أثناء عمله أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

Richard Donner, le réalisateur de ‘Superman’, est malheureusement décédé à l’âge de 91 ans. pic.twitter.com/UGVwMrceTz — DC Legends (@DCLegends__) July 5, 2021