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رحيل نجم "لعبة الموت".. السينما تودع ميل نوفاك

منذ 13 دقيقة
ميل نوفاك

ميل نوفاك

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أعلنت وسائل الإعلام وفاة الممثل والمخرج الأمريكي ميل نوفاك عن عمر 90 عامًا، وسط نعي واسع لمسيرته الفنية المميزة.

وحول الموضوع كتب موقع TMZ :”في التاسع من أبريل الجاري توفي الممثل والمخرج ميل نوفاك المعروف بدوره المميز في فيلم لعبة الموت”.

من جانبها قالت ابنة الفقيد للموقع:”الوفاة كانت نتيجة أسباب طبيعية، حيث عانى والدي في سنواته الأخيرة من آلام مزمنة بسبب إصابات متكررة أثناء التصوير، وكان يتحمل الألم بصبر حتى آخر أيامه”.

ولد نوفاك في 16 يونيوعام 1934، وبدأ حياته الفنية عام 1974 وامتهن التمثيل والإخراج، ولعب أدوار البطولة في أفلام تشاك نوريس، مثل An Eye for an Eye و The Force of One، وعرف عنه أداء مشاهد الأكشن والقتال في الأفلام بنفسه.

ومن الأفلام الشهيرة التي شارك فيها الممثل أيضا كان فيلم The F-Zone عام 1999، وفيلم Big Guns عام 2006، إضافة إلى العديد من الأفلام، مثل Eternal Code وTales from the Campfire 3 وPower Elite وغيرها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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