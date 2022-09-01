رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!

أثار الهجوم الحاد والكلمات غير المقبولة من الفنان اللبناني فارس كرم، بحق الفنانة ميريام فارس موجة من الانتقادات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كلام كرم جاء خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها:

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات #قحبة_آخر_زمن https://t.co/SQP4Hb30VJ — Fares Karam (@fareskaram) August 31, 2022

الهجوم من كرم، والذي اعتبره الكثيرون غير لائق، وخارجاً عن أدبيات الفن والتعامل بين الفنانين، استدعى رداً نارياً من الفنانة ميريام فارس على كرم عبر حسابها على تويتر قائلة:

“شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”

شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها — Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022

تعود فصول التعليقات النارية بين فارس كرم وميريام فراس على خلفية/ وصف فارس لميريام “بالنفسية المحمضة” بعد أزمة الصور الأخيرة، فردت حينها ميريام فارس: “لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتموهم عليّ؟ ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.