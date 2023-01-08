رداً على صفقة رونالدو.. الهلال يبدأ مفاوضات ضم ميسي

شكل الانتقال التاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي ضجة كبيرة في الأندية العربية والأوروبية.

ولا توجد سيرة في الوسط الكروي تفوق انتقال كريستيانو رونالدو التاريخي إلى نادي النصر السعودي، عقب إعلان الأخير منذ أسبوع انضمام الدولي البرتغالي في صفقة انتقال حر لمدة عامين ونصف في أهم صفقة في الميركاتو الشتوي.

وأصبح انتقال رونالدو للدوري السعودي محط أنظار العالم والصحف، حيث أكد رونالدو أنه جاء للدوري السعودي باقتناع تام وأنه يريد تطوير كرة القدم هنا.

انتقال رونالدو مثلما أعرب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، لم يكن مجرد صفقة لكنها نقلة تاريخية للدوري السعودي.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم كيف يخطط الدوري السعودي لما بعد صفقة كريستيانو رونالدو؟

الهلال

المنافس الأكبر والغريم لنادي النصر يستعد هو الآخر لإبرام صفقات من العيار الثقيل بعد رفع عقوبة القيد من عليه.

وتنتهي عقوبة القيد على الهلال في فترة الانتقالات الصيفية 2023، وحينها يستطيع ضم صفقات جديدة.

ويريد الهلال رد الضربة القوية من النصر بعد ضم رونالدو، حيث يطمح لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

ميسي لم يجدد تعاقده بعد مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري لذلك يرغب الهلال في ضمه الصيف مع وجود عرض مغر.

وكشفت العديد من التقارير الإعلامية السعودية عن أن نادي الهلال السعودي يطمح للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل مبلغ خيالي.

وقال التقارير إن نادي الهلال بدأ بالفعل بالتفاوض مع ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة قدرت بنحو ٣٠٠ مليون يورو سنويًا.

وكان الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان أوضح وفقًا لمعلومات وصلت إليه من شخصية ذات منصب، لم يكشف عنها، أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، موجود حاليًا في العاصمة الفرنسية “باريس”، للتوقيع مع ميسي، لينضم للزعيم في صفقة انتقال حر، بدايةً من الموسم المقبل.

وزعم الصبحان أن النصر كذلك دخل في خط المفاوضات، لقطع الطريق على الهلال، مستغلًا منعه من التعاقدات في الشتاء الجاري، ليجمع الدون وليو في العالمي سويًا.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في يناير الجاري، لكن تشير التقارير الأجنبية إلى توصله لاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي بالفعل لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

الشباب

الشباب ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم أيضًا وواحد من أكبر الأندية السعودية يسعى لضم نجوم عالميين على غرار بانيجا.

وتمطح إدارة الشباب لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

ولم يجدد فيرمينو حتى الآن تعاقده مع الريدز ويستغل الشباب ذلك في الوقت الحالي.

الاتحاد

اتحاد جدة الذي يلعب له ثنائي المنتخب الوطني أيضًا يعتبر من أبرز الأندية التي تقترب من إعلان صفقة نارية الصيف المقبل.

ويفاوض اتحاد جدة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الميرنجي نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن اتحاد جدة أنهى اتفاقه مع مودريتش وسيضم اللاعب في صفقة انتقال حر في صيف 2023.

النصر

أخيرًا لن يكتفي النصر بضم رونالدو فقط لكنه يجهز لضربات جديدة في الصيف المقبل بضم 3 أسماء نارية.

الأول هو الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي والأقرب رحيله في الصيف بعد انتهاء عقده بجانب المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وأخيرًا يطمح النصر أيضًا في ضم ماركو رويس نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني.