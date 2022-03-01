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ردة فعل “جريئة” من بحار أوكراني بحق “يخت فاخر” يمتلكه رجل أعمال روسي

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 1:50 صباحًا
السفينة الفاخرة المسماة Lady Anastasia

السفينة الفاخرة المسماة Lady Anastasia

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لم يتمالك بحار أوكراني نفسه وهو يرى صاروخاً روسياً يسقط على احد المباني في أوكرانيا، حتى أقدم على ردة فعل وُصفت بالجريئة، بحق اليخت الفاخر الذي يملكه رب عمله الروسي، في بورت أدريانو، في جنوب جزيرة مايوركا الإسبانية

وفي التفاصيل، فقد أمضى مواطن أوكراني على مدى السنوات العشر الماضية وهو يعمل على سطح هذه السفينة الفاخرة المسماة Lady Anastasia والتي تبلغ تكلفتها 7 ملايين يورو ويملكها رجل الأعمال الروسي ألكسندر ميجيف.

ويعرف ألكسندر ميجيف كأحد الموردين الرئيسيين للجيش الروسي وأصبحت شركة صناعة طائرات الهليكوبتر التي يملكها جزءاً من شركة “روستيك” الروسية القابضة.

ولكن بعد مشاهدته لما فعله الصاروخ الروسي بالمبنى المدمر، شعر  البحار الأوكراني بالغضب الشديد خاصة بعد ما علم أن الصاروخ المعني قد صنع من طرف “روستيك”، فأقدم على فتح أبواب اليخت لإغراقه بعد أن أعلم الطاقم وطلب منه الإخلاء.

وقال البحار للشرطة الإسبانية التي اعتقلته يوم السبت 26 شباط/فبراير إن “مالك السفينة مجرم يكسب رزقه من بيع الأسلحة التي تقتل الأوكرانيين. أنا لا أندم على أي شيء، إذا اضطررت إلى القيام بذلك مرة أخرى لفعلت الأمر ذاته”.

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