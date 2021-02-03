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ردّ عنيف من هيفاء وهبي على أحد متابعيها

4 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 10:43 مساءً
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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ردّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعنف على إحدى متابعاتها عبر تطبيق إنستغرام، بسبب تمني موتها في انفجار بيروت في الرابع من آب.

وكتبت إحدى المتابعات في تعليقٍ “غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون إلى الأولى في الفحشاء والدعارة. يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان”.

وأعادت هيفا وهبي نشر الردّ عبر خاصية الـ”ستوري”، وكتبت: “التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصاً اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو انو أصحابها ناس اوسخ من الوساخة وثقتهم بنفسهم صفر”.

وأضافت “لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون”.

وشددت هيفا وهبي على حقيقة أنّ هذه التعليقات تأتي من النساء الحقودات، مضيفةً “وللاسف أغلبها تعليقات من بنات خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما يهتم بوحدة لما يعرف إنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة والأنثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس”.

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