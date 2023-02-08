رد بوسكيتس على عرض نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن متوسط الميدان الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة المنافس في الدوري الإسباني، يرغب بتمديد عقده مع الفريق، وعدم الرحيل لخوض تجربة أخرى.

وكان بوسكيتس قد تلقى عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري براتب سنوي قدره 18 مليون يورو، لكنه فضل رفض العرض وتمديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد قائد البلوغرانا البالغ من العمر 34 سنة، مع نادي برشلونة في 30 يونيو/ حزيران القادم، ولحد الآن لم يمدد عقده مع النادي الكتالوني، رغم رغبة المدرب تشافي في استمرار اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن بوسكيتس الذي تربطه علاقة قوية مع مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، ينتظر تجديد عقده مع النادي الكتالوني، رغم أن إدارة النادي لا تملك سوى هامش مالي بسيط في سلم الرواتب من أجل تمديد عقده بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

ووفقا لما أورده المصدر ذاته، فإن بوسكيتس مستعد لتخفيض راتبه الذي يبلغ 20 مليون يورو سنويًا من أجل الاستمرار مع الفريق الذي قضى في صفوفه 15 عامًا.

وكان نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي، والذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، دخل في مفاوضات جادة لضمه، لكن قائد النادي الكتالوني، يربط مستقبله بمصير زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي أيضا.

يُذكر أن بوسكيتس شارك مع برشلونة هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف المُسابقات، ولم يُسجّل أيّ هدف وصنع هدفًا واحدًا.