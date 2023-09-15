الاتحاد الدولي للسيارات يؤنب مستشار "رد بول"

أصدر الاتحاد الدولي للسيارات تحذيرا كتابيا إلى مستشار رياضة السيارات في رد بول هيلموت ماركو،اليوم الجمعة، بعد أن ألقى المسؤول النمساوي باللوم في اهتزاز مستوى السائق المكسيكي سيرجيو بيريز على أصله العرقي.

واعتذر ماركو البالغ من العمر 80 عاما، وهو متسابق سابق كان صديقا مقربا لمالك رد بول الراحل ديتريش ماتيشيتز، الأسبوع الماضي بعد أن وصف بيريز بأنه “من أميركا الجنوبية” مضيفا أنه كان أقل تركيزا من زميله المهيمن في فريق رد بول ماكس فرستابن أو بطل الفريق المعتزل سيباستيان فيتل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات في سباق جائزة سنغافورة الكبرى “يمكننا أن نؤكد أن هيلموت ماركو تلقى تحذيرا كتابيا وتم تذكيره بمسؤولياته كشخصية عامة في رياضة السيارات بما يتماشى مع ميثاق الأخلاق التابع للاتحاد الدولي للسيارات”.

وقال بيريز أمس الخميس إنه قبل اعتذارا شخصيا من ماركو الذي استمرت تعليقاته في إثارة ردود فعل قوية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها ماركو إلى بيريز باعتباره مواطنا من أميركا الجنوبية، على الرغم من أن السائق المكسيكي ينحدر من مدينة وادي الحجارة الواقعة جغرافيا في أميركا الشمالية.

وقال رئيس مرسيدس توتو فولف للصحافيين “نحن نضحك على (المكسيك) في أميركا الجنوبية… لكنه موضوع ليس مضحكا على الإطلاق”.

وتابع: “الأمر لا يتعلق فقط بما قيل، بل أيضا بالعقلية التي تدفع صاحبها لترديد هذا الكلام. هذه الأمور ليس لها أي مكان في فورمولا 1. ما كنا نسمح بترديد هذا الكلام في الماضي أو الحاضر”.

وعكست تعليقاته انتقادات قوية من سائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي قال أمس الخميس إن كلمات ماركو “ليست شيئا تعتذر عنه فحسب ويمر مرور الكرام”.