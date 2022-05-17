رسائل حب ووفاء.. وصلة غزل بين أصالة وإليسا

تبادلت النجمتان السورية أصالة واللبنانية إليسا كلمات الغزل والمديح، على خلفية تهنئة الثانية للأولى بعيد ميلادها بكلمات رقيقة ودافئة.

وكتبت إليسا، عبر حسابه بموقع تويتر، رسالة رقيقة لتهنئة أصالة بعيد ميلادها الـ 53، قائلة: “كل سنة وأنت متل ما أنت، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك وولا مرة ما كنتي موجودة كرمال يللي بتحبيهن. بحبك كتير وفخورة بصداقتنا”.

وردت أصالة على تلك التهنئة الخاصة، بكلمات تفيض مودة، قائلة: “يا صديقتي الحبيبة الحنونة الصادقة.. الله يبارك بعمرك ويسعدك ويحفظك يا بطلة من الأبطال ومثابرة ومتطوّرة ويا رب قريب نتعشّى بلبنان بقعدتنا الحلوة ببيتك الدافئ”.

كما وجهت النجمة رسالة خاصة إلى الجمهور احتفى بعيد ميلادها، قائلة على حسابها بموقع تويتر: “يا كلّ أصحابي وإخوتي وحبايبي يلّلي أنا لولاهم ما كنت عملت شيء.. شكراً على محبّتكم.. يا كلّ الطيابه والحُبّ.. شكراً من كلّ قلبي وببوسكم وحضن كبير ببعتلكم ياه بكلّ مطرح أنتوا موجودين فيه.. شكراً مُحبّيني الغالين الله يسعدكم قدّ مابتسعدوني”.

وكانت عائلة أصالة نصري قد احتفلت بعيد ميلادها الـ53، عبر رسائل مفعمة بالحب والمودة، من ابنتها شام وشقيقها أنس. ونشرت شام الذهبي، نجلة أصالة من زوجها السابق أيمن الذهبي، عبر حسابها بموقع “أنستقرام” مجموعة صور لها مع والدتها وأرفقتها بتدوينة طويلة مليئة بعبارات الحب والامتنان.

وخاطبت شام الذهبي والدتها قائلة: “أنت الحياة اللي بعيش من خلالها، أنت سبب كل شيء بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بالدنيا”.

وتابعت: “يا أصالة أنت مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار”.

بدوره وجه أنس نصري، شقيق أصالة، رسالة تهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه بموقع “أنستقرام”، حيث نشر صورة لهما، وعلق بالقول: ” كل سنة وأنت للمحبة نبع يرتوى منه محب، كل سنة وأنت للنجاح أهل، وكتاب يتعلم منه كل مثابر ومكافح، كل سنة وأنت حبيبة الكل وبقلب الكل صولا”.

النجمة السورية أصالة مصطفى حاتم نصري، ولدت في حي “أبو رمانة” بالعاصمة السورية دمشق، في 15 مايو/ أيار 1969، حيث أحبت الفن منذ نعومة أظافرها بفضل والدها الفنان الشهير.

وبسبب حلاوة صوتها وحضورها اللافت أصبحت نجمة في سن الطفولة، إذ قامت بغناء تترات مسلسلات للأطفال، كما شاركت في عدد كبير من الإعلانات، ثم في عام 1991، تغيرت حياتها بشكل جذري، حيث طرحت أولى أغنياتها بعنوان “اسمع صدى صوتك” باللهجة الخليجية، وذاع صيتها في الخليج الأمر الذي شجعها على إصدار العديد من الألبومات.

وعبر مشوارها الفني الطويل قدمت أصالة ما يقرب من 30 ألبوما غنائيا منها “لو تعرفوا، توأم الروح، شط الحنان، قلبي بيرتاحلك، يمين الله، قد الحروف، شخصية عنيدة، 60 دقيقة حياة، سواها قلبي، نص حالة، مهتمة بالتفاصيل، مشتاقة، لا تستسلم”.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت أصالة في بداية حياتها من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب بنت وولد هما “شام وخالد”، ثم وقع الانفصال في عام 2005. وعقب ذلك تزوجت أصالة من المخرج طارق العريان في مارس/ آذار 2006 وأنجبت من هذه الزيجة توأما هما “آدم وعلي”، ثم وقع الانفصال في 2020.

وبعد عام من فشل تجربتها الثانية، قررت خوض تجربة جديدة مع الشاعر العراقي فائق حسن، والغريب أن شائعة الانفصال تلاحقها منذ الزواج.