رسائل متبادلة بين ميغان والملك تشارلز تثير الجدل

انتقدت ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري الصحافة البريطانية، السبت، بسبب تقارير أفادت بأن رسائل متبادلة مع الملك تشارلز لعبت دورا في قرارها عدم حضور مراسم تتويجه، وذلك في أحدث مواجهة بينها وبين الصحافة.

وأفادت صحيفة ديلي تليجراف بأن ميغان كتبت إلى تشارلز قبل عامين لتعبر عن مخاوفها بسبب التحيز اللاواعي في العائلة المالكة.

وقالت إن الرسالة أُرسلت عقب تصريحاتها في مقابلة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري عام 2021 بأن العائلة المالكة أبدت قلقها من مدى سمرة بشرة ابنها حينما يولد.

وقالت الصحيفة إن دوقة ساسكس لم تشعر أنها تلقت ردا شافيا على مبعث قلقها.

وقال متحدث باسم ميغان “دوقة ساسكس تمضي في حياتها في الوقت الحالي دون أن تفكر في المراسلات التي جرت قبل عامين فيما يخص حوار حدث قبل أربعة أعوام”.

وأضاف “أي إشارة توحي بخلاف ذلك غير صحيحة بل سخيفة في الحقيقة. ندعو الصحافة الشعبية ومختلف مراسلي الشؤون الملكية للتوقف عن هذا السيرك المرهق الذي لا يفتعله سواهم”.

وسيحضر الأمير هاري مراسم التتويج الشهر المقبل دون زوجته التي ستبقى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع ابنهما وابنتهما. وسيتم ابنهما الأكبر آرتشي عامه الرابع في اليوم نفسه.

وتنحى هاري وميغان عن الواجبات الملكية في مارس آذار 2020 وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن مضايقات الإعلام.

ومن المقرر تتويج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو أيار في احتفال يتسم بالبذخ والأبهة.

ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة.

وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش في مذكراته التي صدرت في الآونة الأخيرة وفيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.