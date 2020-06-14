رسالة بصوت نجوى كرم إلى السياسيين: “لبنان فوق الكل”

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نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” رسالة بصوتها مرفقة بمشاهد عن لبنان، عبرت فيها عن تمسكها بهذا الوطن بعد ما آلت إليه الأمور وبعد التدهور السريع الذي يشهده البلد على كافة الصعد.

نجوى قالت في رسالتها: “لو أجت إلي ما بفرط فيك.. وحتى لو اجت إلهن كمان ما بفرط فيك.. إنشالله هالعدوى تعدي كل السياسيين” وختمت كلامها بجزء من موال للأسطورة صباح بصوتها “يا لبنان الي حبك الله، عنك مش ممكن نتخلى”.

تأتي هذه الرسالة، الموفقة بهاشتاغ لبنان فوق الكل، بعد الصورة المعبرة التي نشرتها كرم منذ بضعة أيام وشبهت فيها لبنان بيوسف الذي باعه أخوته “وإذا سألوك عن لبنان فقل لهم هو بلد بجمال يوسف وحزن أبيه وفساد أخوته”.