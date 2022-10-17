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رسالة غامضة من سمية الخشاب: هتفضلي لحد امتي كده تكرري أخطائك؟

منذ 45 دقيقة
سمية الخشاب

سمية الخشاب

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وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة غامضة لمجهول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: “هتفضلي لحد امتي كده تكرري أخطائك؟ كفايه سادية بقي.. فوقي بقى”.

وتابعت سمية الخشاب: “لما أكون بحكي حاجة مضايقاني مش عايزة اسمع معلش أنا عايزه يا حل يا صمت”.

معروف أن سمية تحضر الفترة القادمة لبدء تصوير مسلسلها الجديد “أرواح خفية” وتقوم من خلاله بتجسيد شخصية مُدرسة في إطار اجتماعي.

ويشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغني سهير رمزي، منذر رياحنة، هالة فاخر، مادلين طبر، عارفة عبدالرسول، فراس سعيد، تأليف سوسن عامر وتتخلل أحداثه مشاهد من الرعب والتشويق، وهو من إخراج إبرام نشأت.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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