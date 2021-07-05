رسالة مؤثرة من بنزيما للجماهير الفرنسية

عقب إقصاء منتخب “الديوك” بشكل مفاجئ من الدور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” أمام سويسرا، وجه المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، رسالة مؤثرة للجماهير الفرنسية.

وودعت فرنسا، بطلة العالم، البطولة القارية بعد خسارتها أمام سويسرا بركلات الترجيح، بنتيجة 4-5.

قال بنزيما في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، أمس الأحد: “تحركت لرؤية هذه الصور، كنت أرغب في مشاهدة فريقنا الفرنسي بالقمة، شكرا للجماهير على إيمانهم بنا دائما، والهزائم تدفعنا إلى تجاوز العقبات، وسنعود أقوى”.

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أضاف: “أود أيضا أن أشكر جميع زملائي في الفريق، والموظفين وكل فرنسا على الترحيب بعودتي بمثل هذا اللطف”.

من المنتظر أن يشارك بنزيما البالغ عمره 33 عاما، في آخر بطولة دولية له العام المقبل في مونديال قطر، علما بأنه لم يتواجد ضمن قائمة منتخب “الديوك” التي توجت بلقب مونديال روسيا 2018.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، استدعى بنزيما إلى صفوف منتخب “الديوك”، للمشاركة في النسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق في المنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا.