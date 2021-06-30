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"رسالة مؤثرة" من دنيا سمير غانم لوالدها بعد 40 يوما على وفاته

30 - يونيو - 2021
سمير غانم

سمير غانم

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كلمات مؤثرة وجهتها الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، في رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مرفقة صورة والدها: “وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب”، مضيفة: “بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري علي حبهم و مساندتهم لينا… نسألكم الدعاء والفاتحة… اليوم الـ ٤٠، سمير غانم”

وتوفي الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، في 20 مايو/ أيار الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا”، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

 

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