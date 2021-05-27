رسالة مؤثرة من راموس في وداع زيدان

رسالة مؤثرة وجهها قائد ريال مدريد، النجم الإسباني سيرخيو راموس،لمدرب فريقه، زين الدين زيدان، الذي أعلن،الخميس، رحيله عن القلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكان الفريق قد أعلن استقالتة زيدان من منصبه كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب “الليغا” من قبل “جاره” أتلتيكو.

وقال بيان الفريق إن “ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب لنادينا”، مؤكداً المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.

وتابع “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا”.

واختتم البيان قوله: “يعرف (زيدان) أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد سيظل دائمًا منزله”.

وعلى الفور وجه، راموس، الذي لم يحسم هو الآخر أمر تجديد عقد المنتهي مع الريال، رسالة إلى زيدان عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”.

وقال راموس البالغ من العمر، 36 عاما، في منشوره: “هناك زيزو واحد فقط وأتمنى لك دوما الأفضل”.

وأضاف: “استمتع بوقتك مع عائلتك، فأنت تستحق ذلك لأنك بطل وفائز، لك عناقي أيها السينيور (السيد) .. ولك شكري”.