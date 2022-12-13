رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"

على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي في دبي، توقع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أن يفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم لكرة القدم المقامة نسختها الثانية والعشرون في قطر.

هذا وأثنى ابراهيموفيتش (41 عاماً) على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقًا واحدًا يتوج باللقب.

بحسب إبراهيموفيتش، الذي شارك مع السويد في كأسي العالم مرتين عامي 2002 و2006، “أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل”.

هذا وستحاول الارجنتين والمغرب الذي حقق مفاجأة كبرى في هذه البطولة بوصوله إلى نصف النهائي، منع كل من كرواتيا وفرنسا من إعادة نهائي نسخة روسيا 2018 حين فاز “الديوك” باللقب على حساب لوكا مودريتش ورفاقه.

إذ يتواجه المغرب مع حاملي اللقب الأربعاء على ملعب البيت في الخور.

فيما وصف النجم السويدي المخضرم كلاً من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات “القوية” لكنّه يميل إلى تتويج ميسي.

وردًا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم.

تابع: بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئا قليلًا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يحبونها.

وبعدما طُلِب منه توجيه رسالة إلى النجم كريستيانو رونالدو بعد إقصاء البرتغال، علّق إبراهيموفيتش: أعتقد أن ما أقوله ليس بالمهم. أعني أن الجميع يرغب بالفوز بكأس العالم لكن لا يفوز الجميع بكأس العالم.

بحسب النجم السويدي، فإنّ القصة الحقيقية وراء خروج رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الانتقادات التي وجهها للأخير ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، لن تعرف أبدًا، قائلًا: “خروجه من يونايتد، أعتقد عندما تحدث الأشياء نحن لا نعلم القصة الحقيقية. يقولون ما يرغبون بقوله وهو يقول ما يحتاج قوله لحماية نفسه، ثم لديك المدرب الذي يقول هذه الأشياء لحماية نفسه”.

فيما أوضح: بالنسبة لي الصورة المثالية هي أن تكون على طبيعتك. لن نعرف أبدًا القصة الحقيقية يا صديقي.