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رسالة من بيليه إلى ميسي ومبابي.. وتهنئة للمغرب على "النسخة الرائعة"

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2022 11:57 صباحًا
بيليه

بيليه

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وجّه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة هنأ خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

فقد قام بيليه بتوجيه رسالة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائما، بطريقة آسرة”.

أضاف: “فوز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أمر كانت مسيرته الرائعة تستحقه”.

فيما وجه رسالة إلى مبابي وقال: “صديقي العزيز مبابي سجّل 4 أهداف في المباراة النهائية (هاتريك وركلة ترجيح)، مشاهدة هذا المشهد لمستقبل رياضتنا كان بمثابة هدية”.

كذلك أشاد الأسطورة البرازيلية بمنتخب المغرب وقال: “لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه النسخة الرائعة، إنه لأمر رائع أن ترى أفريقيا تتألق، مبروك الأرجنتين! بالتأكيد دييغو يبتسم الآن”.

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