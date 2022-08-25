الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة من رونالدو إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 9:34 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

بعث اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب صاروخ ماديرا عن المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، بسبب فشل مانشستر يونايتد في احتلال مركز مؤهل إلى البطولة في الموسم الماضي.

ونشر رونالدو، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له أثناء التدريبات، وكتب عليها: “مواصلة العمل والتركيز”.

وفي وقت سابق، أشار العديد من التقارير الى أن رونالدو يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجلس رونالدو احتياطيًا في المباراة الأخيرة للشياطين الحمر أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولم يشارك إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان رونالدو قد تألّق الموسم الماضي بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، حيث دافع عن ألوانه سابقًا من 2003 إلى 2009، وسجّل 24 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 18 في الدوري

    المزيد من منوعات

    دولة آسيوية تسجّل أدنى معدّل خصوبة في العالم
    كريم بنزيما
    بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا
    علم نادي تشيلسي
    ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي