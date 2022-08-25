رسالة من رونالدو إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دوري الأبطال

بعث اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب صاروخ ماديرا عن المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، بسبب فشل مانشستر يونايتد في احتلال مركز مؤهل إلى البطولة في الموسم الماضي.

ونشر رونالدو، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له أثناء التدريبات، وكتب عليها: “مواصلة العمل والتركيز”.

وفي وقت سابق، أشار العديد من التقارير الى أن رونالدو يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجلس رونالدو احتياطيًا في المباراة الأخيرة للشياطين الحمر أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولم يشارك إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان رونالدو قد تألّق الموسم الماضي بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، حيث دافع عن ألوانه سابقًا من 2003 إلى 2009، وسجّل 24 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 18 في الدوري