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رسالة من رونالدو تحمل الخبر اليقين

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

"كووورة"
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ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى إمكانية استمراره في صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، مع الوصول المنتظر لمدرب الفريق إيريك تين هاج، على الرغم من الموسم المحبط الذي قدمه الفريق.

وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرتغالي رفقة الشياطين الحمر، بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة التي يملك رونالدو خلالها العديد من الأرقام القياسية.

وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: “أعرف أن (تين هاج) قدم عملًا رائعًا مع أياكس، هو مدرب يملك الخبرة وعلينا منحه الوقت”.

وأضاف: “الأمور يجب أن تتغير بالطريقة التي يريدها، وإذا أبلى البلاء الحسن، فسيصبح مانشستر يونايتد ناجحًا، وبالتالي أتمنى له الأفضل”.

وتابع كريستيانو: “نحن نشعر بالسعادة والإثارة لوصوله، ليس فقط كلاعبين بل وجماهير أيضًا، ويجب أن نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل”.

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